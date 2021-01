Am 25. Februar bringt TVNow die nächste Produktion aus seiner im vergangenen Jahr angekündigten "Fiction-Offensive" an den Start: Dann wird die erste Staffel von "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" für Abonnenten des Premium-Pakets online gestellt. Alle sechs Folgen werden dabei auf einen Schlag veröffentlicht. Und beim Streaming-Dienst ist man mit der neuen Serie offenbar sehr zufrieden: Schon vor dem Start wurde nun grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben, die im zweiten Quartal gedreht werden soll.

TVNow beschreibt die Serie als "sterbenslangweilige Cop-Comedy". Im Mittelpunkt stehen die beiden Hamburger Kommissare Gilles und Samuel, die in Zivil ein Lagerhaus observieren. Nacht für Nacht für Nacht - ohne dass sich etwas tut. Und weil sich nichts tut, vertreiben sie sich die Zeit mit irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. Ähnlich geht's in der Leitstelle des Polizeireviers, wo die Kolleginnen Carola und Danni sitzen zu. Und auch im Inneren des observierten Lagerhauses tut sich wenig - bis auf die skurrilen Gespräch eund Geschichten der beiden Kriminellen Maurizio und Bernhard.

Die von Warner Bros. International TV Productions und eitelsonnenschein produzierte Serie ist hochkarätig besetzt: Das Ermittlerduo wird von Jürgen Vogel und Serkan Kaya verkörpert, Annette Frier und Maike Jüttendonk sitzen in der Leitstelle, das Gangster-Gespann wird von Denis Moschitto und Rocko Schamoni dargestellt. In weiteren Nebenrollen sind Kida Khodr Ramadan, Rauand Taleb, Daniel Zillmann, Andrea Sawatzki, Christina Große sowie Carl Josef Statnik zu sehen.

Neben "KBV" bringt TVNow mit "Even Closer - hautnah" noch eine zweite eigene fiktionale Serie an den Start, zudem steht die dritte Staffel von "Temptation Island" auf dem Programm. Im Bereich der zugekauften Inhalte stehen im Februar neue Folgen von "PEN15" und des "Charmed"-Remakes an. Ab dem 1. März zeigt TVNow dann mit "Stern Crime: Der Maskenmann" ein neues True-Crime-Format mit drei Folgen. Es geht umd en im Jahr 2012 für drei Morde und ca. 40 weitere Sexualdelikte an Kindern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Serienmörder Martin N.