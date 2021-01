In der vergangenen Woche verschwand die von Steven Gätjen präsentierte quotenschwache Gameshow "5 Gold Rings" aus dem Vorabendprogramm - "vorerst" wie es seitens Sat.1 damals schon hieß. Und tatsächlich finde sich die Show nun im Programmvorlauf ab dem 15. Februar wieder, wie schon vor der Pause üblich soll sie dann demnach wieder montags bis donnerstags gegen 19 Uhr zu sehen sein, während man freitags bei der doppelten Dosis "Buchstaben-Battle" bleibt.

Dieser Doppelpack des "Buchstaben-Battles" von Ruth Moschner sorgte in dieser Woche bislang tatsächlich für einen leichten Aufschwung am Vorabend - allerdings auf weiterhin sehr überschaubarem Niveau. Im Schnitt erreichten die drei 19-Uhr-Folgen in dieser Woche 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - was im Vergleich zu den 3,4 Prozent, die "5 Gold Rings" bislang in diesem Jahr erreicht hatte, ein bisschen weniger schlecht ist. Es bleibt also abzuwarten, ob es tatsächlich bei der angekündigten Rückkehr von "5 Gold Rings" nach der dann dreiwöchigen Pause bleibt.

Keine Überraschung ist unterdessen, dass wie üblich Mitte Februar sich wieder Promis dem Back-Wettstreit stellen. "Das große Promi-Backen" geht diesmal am 17. Februar an den Start und ist wieder mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Unterdessen hat Sat.1 nun auch offiziell die komplette Teilnehmer-Liste bestätigt. So treten diesmal Ekaterina Leonova, Luca Hänni, Daniel Boschmann, Jürgen Milski, Mirja Du Mont, Franziska Knuppe, Pascal Hens und Barbara Wussow an. Moderiert wird die Sendung wieder von Enie van de Meiklokjes, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bilden die Jury.

Im Anschluss an "Das große Promibacken" zeigt Sat.1 dann noch die dazu passende Reihe "Promis backen privat". Jede Woche eröffnet ein prominenter Bäcker einen Einblick in die private Back-Küche und backt sein Lieblingsrezept. Mit dabei sind Ross Antony, Jochen Bendel, Janine Kunze, Gil Ofarim, Fernanda Brandao. Den sechsten Promi hat Sat.1 noch nicht verraten.

Dienstags kehrt Sat.1 ab dem 16. Februar unterdessen zum US-Serien-Lineup zurück. Allerdings gibt's zunächst nur Wiederholungen von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A." zu sehen. Derzeit zeigt Sat.1 dienstags noch Filme, am 9. und 10. Februar läuft dann die Miniserie "Du sollst nicht lügen" als Event-Programmierung.