Die am Freitag bekannt gewordene erneute Absage der Leipziger Buchmesse zeigt, dass die Corona-Pandemie auch 2021 vor wichtigen Großveranstaltungen nicht Halt macht. "Bis zuletzt hatten wir gerungen, persönliche Begegnungen in den Messehallen zu ermöglichen", erklärte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. "Der schwere Verlauf der Pandemie lässt uns aber keine Wahl." Eine Veranstaltung mit mehr als 100.000 Gästen könne im Mai nicht stattfinden.

Für einen kleinen Ersatz wollen zumindest das ZDF und 3sat sorgen. Nur Stunden nach Bekanntwerden der Absage kündigten die beiden Sender an, zusammen mit Bertelsmann und Deutschlandfunk Kultur am Auftritt des Blauen Sofas in Leipzig festhalten zu wollen. Es werde jedoch nicht in der Messehalle seinen Ort finden, sondern in die Stadt ziehen, um vom 27. bis 30. Mai Autorinnen und Autoren zum Gespräch zu bitten.

Die Veranstaltungen des Blauen Sofas werden demnach live gestreamt und in den Mediatheken von ZDF und 3sat abrufbar sein. Darüber hinaus sollen im ZDF und in 3sat Zusammenfassungen ausgestrahlt werden. Die Kultursendung "Aspekte" werde zudem am 28. Mai mit einem Literatur-Schwerpunkt aus Leipzig senden und auch das 3sat-Magazin "Kulturzeit" soll sich mit Neuerscheinungen und aktuellen Entwicklungen am Buchmarkt befassen.