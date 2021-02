Frischer Wind in der Führungsetage weht seit Jahresanfang bei der studio.tv.film. Milena Maitz, bisher Geschäftsführerin und Produzentin, ist nun Sprecherin der Geschäftsführung. Sie folgt damit auf Albert Schäfer, der auf eigenen Wunsch ausscheidet, dem Unternehmen aber als freier Produzent erhalten bleiben soll. Er werde unter anderem "Löwenzahn" als freier Produzent betreuen. Zudem rückt bei der Firma nun der bisherige Herstellungsleiter Falk Sanne in die Geschäftsführung auf.

"Es fühlt sich gut an, die Firma mit einem vertrauten Mitstreiter in die Zukunft zu führen. Ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit in neuer Position", sagt Milena Maitz über Sanne und fügt in Richtung von Schäfer an: "Was Albert Schäfer für die Firma und auch für mich persönlich getan hat, kann man gar nicht genug schätzen. Ich danke ihm, auch im Namen der Gesellschafter, von Herzen dafür."

Zu den Produktionen des Unternehmens gehören unter anderem "Tonio und Julia" (ZDF) oder "Tatort"-Filme für Das Erste. Gerade fertig gestellt sei etwa ein rbb-"Tatort" mit dem Titel "Die dritte Haut". 2021 will die Firma nun auch neue Formate aufbauen. Maitz kündigt an: "Die studio.tv.film hat es immer verstanden, Tradition und Innovation gleichermaßen Rechnung zu tragen. Diese Strategie werden wir mit wachen Sinnen und einem großartigen Team im neuen Jahrzehnt fortsetzen und weiterentwickeln."