Dass Thorsten Sievert in Zeiten des Lockdowns an fünf Live-Tourneen arbeitet, weist ihn wahlweise als optimistisch oder vorausschauend aus. In das neue Geschäftsfeld will der Comedy-Experte wohlweislich erst ab Frühjahr 2022 starten. Fürs laufende Jahr stehen in erster Linie Produktionen für TV-Sender und Streaming-Plattformen auf seinem Businessplan. Dabei soll Sieverts Kölner Firma Smile Producing künftig stärker in den Vordergrund treten. Zum Jahreswechsel lief seine im August 2011 vereinbarte Exklusivbindung an die Constantin Entertainment aus, für die er als Executive Producer und Creative Producer zahlreiche TV-Formate wie den "RTL Comedy Grand Prix", "Genial daneben", "Olaf verbessert die Welt", "Geht's noch?! Kayas Woche" oder "Darf er das? Die Chris Tall Show" realisiert hatte.

"Mit meiner Firma wirklich komplett unabhängig zu arbeiten, ist der Schritt, den ich jetzt gehen will", sagt Sievert dem Medienmagazin DWDL.de. "Ich sehe eine echte Chance, als Schnellboot zwischen den großen Schiffen kreativen Content für alle Plattformen zu liefern." Konkret kümmert Sievert sich ums Development und Pitching seiner Ideen, die er dann in Zusammenarbeit mit jeweils passenden Produktionsfirmen umsetzen will. Er sei bereit für eine "unternehmerische Beteiligung an Chancen und Risiken". Mit einem noch nicht genannten Produktionspartner hat der frühere Regisseur und Gründungschef des deutschen Comedy Central einen Writers' Room eingerichtet, der gegenwärtig mehrere Sitcom-Konzepte sowie eine Romanverfilmung entwickelt.

Im Live-Entertainment geht es Sievert weniger darum, erfolgreiche Comedians mit Bühnenerfahrung auf ihre nächste Tournee zu schicken. Stattdessen hat er YouTuber, Gamer, Influencer und Bestseller-Autoren vor Augen, die eine "starke Fanbase mitbringen und deren Inhalte sich auch live erlebbar machen lassen". Angepeilt sind Locations zwischen 500 und 1.000 Zuschauern. In Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur Buhr & Team bietet Sievert zudem Coaching-Seminare für Führungskräfte im Reden, Präsentieren und Storytelling an.