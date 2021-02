Die neue Staffel von "Love Island" startet am 8. März. Das geht aus der offiziellen App zur Sendung hervor, bei der aktuell ein Countdown auf die noch ausstehende Zeit bis zum Staffelstart hinweist. Demnach läuft die erste Ausgabe wie schon im vergangenen Jahr um 20:15 Uhr, die restlichen Ausgaben dürften dann voraussichtlich auf den Sendeplatz um 22:15 Uhr wandern.





Der Sender will den 8. März gegenüber DWDL.de nicht dementieren, aber auch noch nicht offiziell bestätigen, erklärt aber sehr wohl, dass es im März losgehen soll. Auf Anfrage heißt es vom Sender konkret: "In diesem Jahr gibt es bei RTLzwei das erste Mal Liebe im Doppelpack. Wir planen für Frühjahr und Spätsommer zwei neue Staffeln der Dating-Show ‚Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe‘. Wir freuen uns auf die erste ‚Love Island‘ Frühjahrsstaffel in Deutschland, die im März startet".

Es ist wohl davon auszugehen, dass das Startdatum sowie der Countdown unabsichtlich in die App gerutscht sind. Die privaten TV-Sender haben in den zurückliegenden Jahren ihre einsehbaren Programmvorschauen gekürzt. Waren lange sechs Wochen Vorlauf üblich, sind es bei den vielen Sendern inzwischen nur noch vier oder drei Wochen. RTLzwei bietet neben einem Ausblick auf die aktuelle, auch immer die nächsten zwei Wochen in seinem Programmvorlauf an.

Hintergrund der der Tatsache, dass Sender inzwischen immer kurzfristiger neue Formate ankündigen, ist auch der Fakt, dass man so Gegenprogrammierungen der Konkurrenz aus dem Weg gehen will. Wohl auch deshalb will man bei RTLzwei den 8. März als "Love Island"-Starttermin noch nicht bestätigen. Die nächste Staffel dürfte auch für Branchenbeobachter spannend werden, schließlich ist es die erste, die nicht im Spätsommer ausgestrahlt wird. Welche Auswirkungen die Frühjahrs-Staffel auf die Quoten des zweiten Durchlaufs im Jahr 2021 haben wird, bleibt abzuwarten.