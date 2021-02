© Funke

"Was mit Anbietern für Filme und Serien begann, gilt längst auch für live übertragene Sport-Events: Das Angebot von Streamingdiensten, Pay- und Free-TV-Sendern wird immer größer, aber zugleich auch immer unübersichtlicher", so Johannes Hammersen, Head of Video on Demand bei Funke Digital und Gründer von WerStreamt.es. Und Matthias Sandner, Director Operations, sieht in dem Launch den "nächsten logischen Schritt" für sein Haus. "Wir sind mit WerStreamt.es der führende Anbieter für Infos zu On-Demand-Inhalten von Netflix, Amazon Prime Video und diversen weiteren Anbietern. Mit unserem Sport-Angebot steigen wir jetzt in den Bereich der Live-Events ein

"WerStreamt.es Sport" sowie das klassische Portal "WerStreamt.es" sind Teil des Funke Digital Brand Networks, das der Verlag im vergangenen Jahr eingeführt hat. Darin sind überregionale Digital-Angebote gebündelt, die sich auf die Bereiche Entertainment, Gesundheit, Frauen und Lifestyle sowie Männer und Tech fokussieren.