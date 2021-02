Die Corona-Pandemie hat den Sport-Kalender ordentlich durcheinandergewirbelt. Das gilt auch für die U21-Europameisterschaft, die erstmals zweigeteilt über die Bühne gehen wird. Und es gibt noch eine weitere Premiere: Zu sehen sind sämtliche Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft unter der Marke "ran" bei ProSieben. Los geht es am 24. März ab 20:15 Uhr mit der Partie gegen Ungarn, drei Tage später steht die Begegnung gegen die Niederlande an.

Möglich werden die Übertragungen aus Ungarn und Slowenien durch eine Vereinbarung zwischen Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der UEFA. "Wir freuen uns sehr für die UEFA U21 Euro 2021 mit ProSiebenSat.1 einen starken Partner in Deutschland zu haben", sagte Guy-Laurent Epstein, Marketing Direktor der UEFA.

ProSiebenSat.1 war schon einmal am Ball

In der Vergangenheit hatte ProSiebenSat.1 schon einmal die Rechte an der U21-Europameisterschaft gehalten. 2013 waren die deutschen Spiele zunächst in Sat.1 zu sehen gewesen. Nach dem vorzeitigen Vorrunden-Aus sprang damals Kabel Eins in die Bresche. Nicht nur in Unterföhring wird man diesmal auf ein besseres Abschneiden der Nachwuchskicker hoffen.

"Stefan Kuntz und sein Team haben schon mehrmals bewiesen, was für einen begeisternden Fußball sie spielen können", so "ran"-Sportchef Alexander Rösner. "Nach der erfolgreichen Qualifikation geht es für sie jetzt in die heiße Turnierphase. Wir werden mit unserem ‚ran Fußball‘-Team die Partien in die deutschen Wohnzimmer bringen und während des gesamten Turniers ausführlich von der DFB-Auswahl berichten." Sollte die DFB-Elf die Gruppenphase überstehen, geht's zwischen dem 31. Mai und 6. Juni mit der K.O.-Phase weiter.