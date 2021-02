Mit Fernsehinterviews hielt sich die Bundeskanzlerin während der Corona-Krise bislang auffällig zurück - umso kurioser, dass Angela Merkel vor wenigen Wochen ausgerechnet dem Bahn-Magazin "DB mobil" eine Hand voll Fragen beantwortete. Nun steht jedoch kurzfristig ein TV-Interview an: Das Erste wird schon an diesem Dienstag um 20:15 Uhr ein viertelstündiges Gespräch mit der Kanzlerin ins Programm nehmen.

In "Farbe bekennen" stellt sich Merkel den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Im Zentrum des Gesprächs wird vor allem die Impfstrategie stehen. "Wie will die Regierung den Ländern und Kommunen die so dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfungen ermöglichen? Und wie will die Kanzlerin die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen motivieren?", so zwei beispielhafte Fragen, die die ARD nennt.

Durch die Sondersendung verschiebt sich die Berichterstattung über den DFB-Pokal. Die Übertragung des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn beginnt erst um 20:30 Uhr.