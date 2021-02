DMAX wird ab dem 15. März neue Ausgaben von "Ivan & Zoran - Die Balkan-Car-Connection" ausstrahlen, das hat der Sender nun angekündigt. Die Folgen der zweiten Staffel sind dann immer montags ab 21:15 Uhr zu sehen. Auf diesem Sendeplatz lief auch schon der erste Durchlauf im vergangenen Jahr, mit durchschnittlich 1,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe konnten sich Ivan und Zoran für eine Fortsetzung empfehlen.

Auch in den neuen Folgen retten die beiden Brüder alte Rostlauben vor der Schrottpresse. In der heimischen Werkstatt in Filderstadt bei Stuttgart werden die abgewrackten Blechruinen in wieder auf Vordermann gebracht. Doch die Schrauber-Brüder stehen an einem Scheideweg ihrer Berufslaufbahn: Sie hängen ihr Brot- und Buttergeschäft mit Alltagsfahrzeugen an den Nagel und wollen sich fortan nur noch auf Oldtimer konzentrieren. Produziert wird das Format wie gehabt von der BluePrint Media GmbH.