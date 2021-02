© Amazon

Amazon-Vizechef Brian Olsavsky kündigte an, dass Jeff Bezos auch weiterhin mitwirken werde. Bezos wechselt in den Verwaltungsrat, bleibe obendrein nicht nur größter Amazon-Einzelaktionär, sondern werde nach Auskunft des Vizechefs auch in anderen Bereichen Fingerabdrücke hinterlassen, etwa in Sachen Innovation. Abseits von Amazon will sich Bezos vermehrt seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin widmen; gut möglich, dass die Welt bald ein Weltraum-Wetteifern mit Elon Musk erlebt. Obendrein besitzt er die Zeitung "The Washington Post".

Als Verwaltungsratschef kann sich Bezos derweil über starke Zahlen von Amazon freuen. Was in dieser Woche präsentiert wurde, übertraf nämlich selbst die schon optimistischen Erwartungen zahlreicher Analysten. Der Konzern hat 2020 mehr als 21 Milliarden US-Dollar verdient – ein Anstieg um 84 Prozent und zugleich eine neue Bestmarke.