Erst vor einigen Tagen hatte TVNow angekündigt, die neuen Ausgaben von "Temptation Island" ab dem 18. Februar zum Abruf bereitstellen zu wollen. Nun hat man diese Planung noch einmal über den Haufen geworfen und ein neues Start-Datum kommuniziert. Los geht’s mit der neuen Staffel erst am 25. März. Über die konkreten Gründe der Verschiebung macht TVNow keine Angaben, die Rede ist lediglich von "planerischen Gründen".

Neu mit dabei in der kommenden Staffel ist auch Lola Weippert, die als Moderatorin durch die Sendung führt. Sie löst Angela Finger-Erben ab, die noch in den ersten beiden Staffeln von "Temptation Island" zu sehen war. Inhaltlich gibt es keine Veränderungen: Vier verliebte Paare wagen ein Beziehungsexperiment, indem sie sich mit Singles des jeweils anderen Geschlechts in eine Villa begeben. Später bekommen die Teilnehmer dann zu sehen, was ihre Partner mit den Singles angestellt haben.

Darüber hinaus hat TVNow das Format schon vor dem Start der neuen Staffel um einen weiteren, vierten Durchlauf verlängert. Paare und Singles, die bei dem nächsten Treuetest dabei sein wollen, können sich bereits bewerben. "Ich freue mich sehr, Teil von 'Temptation Island' zu sein", sagt Lola Weippert. "Für mich war es das erste Format, das ich für TVNow als Moderatorin begleiten durfte und somit natürlich auch total spannend zu sehen und zu erleben. Liebe ist ein allgegenwärtiges Thema, welches jeden von uns betrifft und so unglaublich viele verschiedene Formen und Facetten hat, da kann es ja gar nicht langweilig werden. Als ich die Paare kennenlernte, war mir sehr schnell bewusst: Das wird 'ne wilde Staffel."

Ob die neuen Folgen von "Temptation Island" auch bei RTL zu sehen sein werden, ist unklar. Als man noch den 18. Februar als Start-Datum in Aussicht stellte, hieß es, dass es keine zeitnahe Ausstrahlung im linearen Fernsehen geben werde. Ganz ausgeschlossen ist eine Ausstrahlung bei RTL aber nicht. Produziert wird "Temptation Island" von Banijay Productions.