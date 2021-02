© HFPA

Und dann gibt es aus deutscher Sicht noch eine weitere Hoffnungsträgerin bei den Golden Globes. So ist die zwölfjährige Schauspielerin Helena Zengel für ihre Nebenrolle in dem Film "News of the World" nominiert. Zengel tritt in der Kategorie unter anderem gegen Glenn Close ("Hillbilly Elegy") und Jodie Foster ("The Mauritanian") an. In "News of the World" spielt der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf die verwaiste Johanna (Zengel) trifft, die von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Er nimmt das Mädchen in seine Obhut und will sie zu ihren Verwandten bringen.

Grundsätzlich ließ Netflix bei den Globe-Nominierungen mal wieder die Muskeln spielen. Sowohl in den Film-Kategorien (22) als auch in den Fernseh-Kategorien (20) ergatterte man mit Abstand die meisten Nominierungen. In der Königskategorie Beste Dramaserie stellt Netflix drei der fünf Nominierten: "The Crown", "Ratched" und "Ozark" treten hier gegen "The Mandalorian" (Disney+) und "Lovecraft Country" (HBO) an.

Mit "Mank" stellt Netflix zudem den meistnominierten Film, gleich sechsmal können die Macher auf eine Auszeichnung hoffen. Im Serien-Bereich kommt mit "The Crown" die meistnominierte Produktion ebenfalls von Netflix, auch hier stehen insgesamt sechs Nominierungen auf dem Konto. Aber auch "Schitt’s Creek" (Pop TV) hat mit fünf Nominierungen gute Chancen auf einen Golden Globe.

Nach Netflix ergatterte HBO (7) die meisten Nominierungen in den Serien-Kategorien. Für den Sender ist es ein ziemlicher Absturz, vor einem Jahr kam man noch auf 15 Nominierungen. Auf den weiteren Plätzen folgen Hulu (6), Pop TV (5) und Showtime (5). Amazon Studios kommt auf immerhin drei Nominierungen, außerdem kann man sieben Mal im Film-Bereich auf eine Auszeichnung hoffen - hier ist man erster Verfolger von Netflix, wenn auch mit großem Abstand. Übrigens: Auch Apple schielt auf einen Golden Globe. "Ted Lasso" ist in der Kategorie "Best Television Series - Musical or Comedy" nominiert.

Im Anschluss finden Sie einen Überblick über alle Nominierungen in den Fernseh-Kategorien. Eine detaillierte Übersicht über den Film-Bereich gibt's auf der Seite der Golden Globes.

