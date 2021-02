am 03.02.2021 - 20:00 Uhr

Vor zwei Jahren hat der "Stern" unter dem Titel "Faking Hitler" noch einmal die Geschichte über die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Original-Tonaufnahmen der Telefonate zwischen Fälscher Kujau und dem "Stern"-Reporter Gerd Heidemann von damals aufbereiten lassen, ehe bekannt wurde, dass die UFA an einem Serien-Projekt zu diesem Thema arbeitet. Geplant sind sechs Folgen, die zunächst bei TVNow und zu einem späteren Zeitpunkt auch bei RTL ausgestrahlt werden sollen.





Die Planungen sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass auch die Hauptrollen feststehen - und die sind überaus prominent. Wie TVNow-Sprecherin Julia Kikillis gegenüber DWDL.de bestätigte, werden Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu für "Faking Hitler" vor der Kamera stehen. Darüber hinaus gehört auch Sinje Irslinger zum Ensemble. Für ihre Rolle in dem ARD-Drama "Es ist alles in Ordnung" wurde die Schauspielerin vor sieben Jahren bei dem Deutschen Fernsehpreis 2014 mit dem Förderpreis ausgezeichnet.

Die Drehbücher zu "Faking Hitler" verfassten Tommy Wosch, Dominik Moser, Annika Cizek, Christoph Silber und Lydia Schamschula. Weitere Einzelheiten zu dem Projekt, das von der Film- und Medienstiftung NRW mit 1,5 Millionen Euro gefördert wird, sind bislang noch nicht bekannt.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Mediengruppe RTL Deutschland für ihren Streamingdienst TVNow eine Fiction-Offensive ausgerufen. Mit "Unter Freunden stirbt man nicht" ist Ende vergangenen Jahres bereits eine erste hochkarätig besetzte Serie an den Start gegangen und noch in diesem Monat folgt mit "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" der von TVNow als "sterbenslangweilige Cop-Comedy" angekündigte nächste fiktionale Neustart (DWDL.de berichtete).