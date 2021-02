Auf den letzten Metern ihrer Amtszeit hat Angela Merkel offenbar noch einmal Gefallen an Fernsehinterviews gefunden. Nachdem sich die Bundeskanzlerin erst am Dienstagabend im Ersten den Fragen von Tina Hassel und Rainald Becker stellte, wird sie schon am Donnerstagabend erneut um 20:15 Uhr zu sehen sein - diesmal bei RTL.

Bemerkenswert ist dabei die Wahl des Moderatoren-Duos: Die 15-minütige Sendung "Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten" wird nämlich von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome präsentiert, also dem Politik-Chef und der VIP-Ressortleiterin der Mediengruppe. Neben RTL wird auch der Nachrichtensender ntv das Gespräch ausstrahlen, in dessen Mittelpunkt neben den aktuellen Impfplanungen auch die Auswirkungen des Lockdowns auf die Menschen im Land stehen sollen.

"Das Interview mit der Bundeskanzlerin markiert den Auftakt in ein besonderes Wahljahr", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. "Die Pandemie wird unser Leben noch viele Monate lang bestimmen. Täglich berichten uns unsere Zuschauer, was sie beschäftigt und bedrückt. Wir wollen Antworten und bieten Orientierung." Und ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje betont: "Als größtes privates Medienunternehmen in Deutschland ist es unser Anspruch, die politischen Entscheidungen kritisch zu begleiten und mit Fakten zur Meinungsbildung beizutragen."

Im Anschluss an das Merkel-Interview soll es auf RTL.de eine Call-in-Sendung mit Ludowig und Blome geben, in der das Publikum die Gelegenheit hat, die Ausführungen der Bundeskanzlerin zu kommentieren und Nachfragen dazu zu stellen.