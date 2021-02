Moderationswechsel bei "Plusminus". Das Wirtschaftsmagazin im Ersten wird derzeit gemeinsam von BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR produziert und hat entsprechend viele Moderatorinnen und Moderatoren. Nun hat der BR einen Wechsel angekündigt: Statt von Christian Nitsche werden die vom Sender produzierten Ausgaben künftig von Sandra Rieß moderiert.

Ihren ersten Auftritt im "Plusminus"-Studio hat Rieß am kommenden Mittwoch, den 10. Februar. BR-Chefredakteur Christian Nitsche präsentiert bereits seit Ende des vergangenen Jahres das Politikmagazin "Report München" im Ersten, das wird auch so bleiben. Er wird also ebenfalls weiterhin on Air zu sehen sein.

Sandra Rieß sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich, zusammen mit dem Team die oft komplexen Wirtschaftsthemen anzugehen und sie verständlich zu erklären, so dass sich jeder bestmöglich informiert fühlt. 'Plusminus' bedient ein breites Themenspektrum, recherchiert gründlich, klärt auf – und das schon seit rund 45 Jahren! Eine so etablierte Sendung moderieren zu dürfen, macht mich stolz."

Die 34-jährige Rieß moderiert seit 2019 die Nachrichtenformate "Rundschau" und "Rundschau-Magazin" im BR Fernsehen. Sie kam 2010 zum BR als Moderatorin für das Jugendformat on3-südwild, damals setzte sie sich in einem Casting gegen rund 300 Mitbewerber durch. Aber auch für andere Sender stand Rieß in den vergangenen Jahren vor der Kamera. So moderierte sie unter anderem den interaktiven Politik-Talk "ZDFlogin" auf ZDFinfo, hatte im ZDF-Morgenmagazin die Rubrik "Sandra klickt durch" und führte durch den ESC-Vorentscheid "Unser Star für Baku" (ARD/ProSieben), außerdem war sie kurzzeitig auch Backstage-Reporterin bei "Wetten, dass..?". Bei ProSieben präsentierte sie unter anderem noch den "Bundesvision Song Contest".