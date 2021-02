Gerade erst ging die erste Staffel der TVNow-Realityshow "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" zu Ende. Diese hat das Reality-Rad zwar gewiss nicht neu erfunden, machte in spektakulärer Sauerland-Kulisse nicht zuletzt optisch einiges her - auch und gerade im Vergleich zur abgespeckten "Dschungelshow", die jüngst bei RTL zu sehen war.

Wie viele Fans die "#CoupleChallenge" bei TVNow fand, ist nicht bekannt, doch offenbar waren waren es so viele, dass der RTL-Streamingdienst bereits jetzt eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. Gegenüber DWDL.de bestätigte eine TVNow-Sprecherin entsprechende Planungen. "Aufgrund des großen Erfolges steht jetzt schon fest, dass es mit der Eigenentwicklung von RTL Studios weitergeht", sagte sie am Donnerstag.

Neben vier Pärchen-Teams traten in der ersten Staffel auch drei Freunde-Teams im Wettkampf um bis zu 100.000 Euro gegeneinander an. Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Paar gewonnen werden kann. Vor einem Bergsee verbringen die Kandidaten gemeinsam Tag und Nacht in Glamping-Zelten und müssen dabei im Umgang miteinander einen Mittelweg finden, schließlich sind sie sowohl Teamkameraden und Mitbewohner als auch Konkurrenten.

Unklar ist noch, wann die neuen Folgen der "#CoupleChallenge" zu sehen sein werden. An Reality-Nachschub mangelt es bei TVNow jedoch nicht. So ist gerade erst die neue Staffel von "Are You the One?" gestartet, im März folgt eine weitere Staffel von "Temptation Island" und auch die Fortsetzung von "Prince Charming" sowie der Ableger "Princess Charming" wurden bereits angekündigt.