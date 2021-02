Erst vor einigen Tagen hat ProSieben die Rückkehr der US-Serie "9-1-1 Notruf L.A." in Aussicht gestellt. Ab dem 17. Februar sollen die Folgen der dritten Staffel immer mittwochs zur besten Sendezeit laufen. Zunächst plante man hier mit Doppelfolgen, doch jetzt hat man sich noch einmal anders entschieden. So wird es nur eine Folge der Serie zu sehen geben, stattdessen startet am gleichen Tag um 21:15 Uhr das Spin-off "9-1-1: Lone Star".

ProSieben hat die Ausstrahlung der ersten, zehnteiligen Staffel angekündigt, die zwischen Januar und März des vergangenen Jahres bereits in den USA zu sehen gewesen ist. Im April starteten die Folgen auch bei Sky - nun also auch die Premiere im Free-TV. Ryan Murphy ("American Horror Story") steht auch bei "9-1-1: Lone Star" als Schöpfer hinter der Serie. Für seine neue Geschichte lässt er den Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe, "Parks and Recreation") von Manhattan nach Austin ziehen. Mit der Unterstützung der Rettungssanitäterin Michelle (Liv Tyler, "Der Herr der Ringe") will er eine neue Station aufbauen, um Leben zu retten. Bei Fox ist erst vor einigen Tagen Staffel zwei angelaufen

Ansonsten gibt es am Serien-Mittwoch von ProSieben keine Änderungen: Ebenfalls am 17. Februar startet die Mystery-Serie "Evil", die man immer am späten Abend zeigen wird. Ab 22:15 Uhr setzt man auf immer zwei Folgen am Stück. In der Serie begibt sich Rechtspsychologin Kristen Bouchard (Katja Herbers) mit dem angehenden Priester David Acosta (Mike Colter) und seinem Kollegen Ben Shakir (Aasif Mandvi) im Auftrag der katholischen Kirche auf die Spur von mysteriösen und außergewöhnlichen Fällen. "Evil" gilt als inoffizieller "Akte X"-Nachfolger und wird oft mit der erfolgreichen Serie aus den 90er und frühen 00er Jahren verglichen.