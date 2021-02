Der SWR schickt das Satire-Format "Walulis Woche" in die zweite Staffel. Wie der Sender mitteilte, werden ab dem 18. Februar gleich 19 neue halbstündige Folgen zu sehen. Wie gehabt setzt der SWR dabei wieder auf Online first: Die neuen Folgen werden jeweils donnerstags ab 17:00 Uhr in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Im SWR Fernsehen läuft "Walulis Woche" dagegen erst sonntags um 22:50 Uhr.

Zum Auftakt der neuen Staffel will sich Phillipp Walulis "ein Bild von 'Bild'" machen. So soll es um die Frage gehen, was "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt will und wie er mit Rügen durch den Deutschen Presserat umgeht. Auch abseits davon wollen Walulis und sein Team wieder Medien- und Gesellschaftstrends in den Fokus nehmen - "kein Rumgemeckere, kein erhobener Zeigefinger, keine vorgekaute Meinung", wie es heißt.