Die Zuschauer der "Hessenschau" müssen sich schon bald an ein neues Gesicht gewöhnen. Marcel Wagner stößt zum Team der Nachrichtensendung hinzu, ab dem 9. Februar wird er die Kurzausgaben am Nachmittag sowie den Nachrichtenblock in der Hauptausgabe um 19:30 Uhr präsentieren. Wagner folgt auf Roland Boros, der den HR verlassen hat, um als Pressesprecher bei einem Verband zu arbeiten.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass regionale Berichterstattung auch in Zukunft stark genutzt wird. Die Menschen in Hessen wollen wissen, was vor ihrer Haustür passiert", sagt Wagner. Der 38-Jährige hat 2006 als Moderator bei You FM angefangen und moderiert aktuell auch bei hr3, Bayern 3 sowie dem Nachrichtensender ntv. Zuvor war er beim Bayerischen Rundfunk und beim RBB im Fernsehen präsent. Bei Regio TV Schwaben war er außerdem als Programmchef und Moderator tätig.