Marlene Lufen präsentiert am kommenden Montag, den 8. Februar, eine Sondersendung in Sat.1. Unter dem Titel "Marlene Lufen: Deutschland im Lockdown" wird die Moderatorin zur besten Sendezeit live mit Gästen über das Coronavirus und die Auswirkungen, die der Lockdown auf Land und Leute hat, sprechen. Es geht um Themen wie Gewalt gegen Kinder, häusliche Gewalt, Suchterkrankungen, Depressionen und Vereinsamung. Die Gäste, mit denen Lufen diskutiert, hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben.

Anlass für die kurzfristige Programmänderung ist ein Video der Moderatorin, das diese vor wenigen Tagen bei Instagram online gestellt hat und das bereits mehr als 10 Millionen Aufrufe und mehr als 30.000 Kommentare zählt. Auch verschiedene Medien und Journalisten haben das Video aufgegriffen. Lufen erklärt darin unter anderem, dass sie die Sorge habe, in wenigen Jahren zurückzublicken und dann festzustellen, dass der aktuelle Lockdown die falscheste aller Entscheidungen während der Coronakrise war. Aus ihrer Sicht werde derzeit zu viel auf Infektionszahlen und zu wenig auf die Auswirkungen des Lockdowns geblickt.

Lufen erhielt für ihr Video bislang viel positiven Zuspruch, auch von vielen Prominenten. Aber auch von Rechtsaußen gab es Applaus, etwa von der AfD. Nun will Lufen die Problematik auch im Fernsehen besprechen. "Im Ringen um die besten Maßnahmen gegen die Pandemie sollten wir respektvoll miteinander diskutieren. Denn Menschen haben unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten. Mir ist wichtig, dass wir auch auf die Konsequenzen des Lockdowns schauen: die Auswirkungen auf die Seele und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, die psychischen Folgen für die Menschen, die gerade alles verlieren, Einsamkeit und Armut. Und auch hier gibt es Zahlen, die zeigen, dass Menschen gerade großes Leid erleben. Wir müssen auf alle Acht geben!", so die Moderatorin.

Die Live-Sendung ist bis 21:30 Uhr angesetzt, das eigentlich am Montagabend eingeplante "Lebensretter hautnah" entfällt. Im Anschluss an den Talk zeigt Sat.1 "Akte", das Format wird also rund 45 Minuten nach vorn gezogen. Claudia von Brauchitsch besucht darin Bewohnerinnen eines Frauenhauses, die im persönlichen Gespräch berichten, wie der Lockdown die Gewaltsituation in ihrem Zuhause noch weiter verschärfte. Außerdem Thema: der Lockdown-Alltag einer 16-köpfigen Großfamilie in Bielefeld zwischen Lagerkoller und Gewalt-Eskalation.