Seit dem Abgang von Jürgen Klinsmann testet RTL verschiedene Experten bei seinen Fußball-Übertragungen. Im vergangenen Jahr war Lukas Podolski temporär Teil des Teams - und nun hat man UIi Hoeneß engagiert. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München wird im März an der Seite von Florian König die WM-Qualifikationsspiele der Deutschen Nationalmannschaft gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien analysieren. Vorerst gilt die Vereinbarung zwischen Sender und Hoeneß nur für diese drei Spiele, die zwischen dem 25. und 31. März stattfinden.

RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den Partien der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar. Insgesamt zeigt man in diesem Jahr zwölf Spiele des DFB-Teams - das sind alle Länderspiele außerhalb der EM. Wer bei den restlichen Spielen als Experte fungieren wird, ist noch unklar. Wegen Corona wird Hoeneß allerdings nicht vor Ort im Stadion sein, er meldet sich mit Florian König aus den Kölner Studios der Mediengruppe RTL. Live vor Ort in den Stadien sind die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Uli Hoeneß, für den es die erste Expertentätigkeit im Fernsehen ist, sagt zu seiner Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf diese interessante Aufgabe, die ja auch für mich etwas ganz Neues ist. Wir alle wünschen uns, dass uns die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Auftritten begeistert - und sich natürlich für die anstehende Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich bin gespannt: Auf diese drei Spiele und meine neue Rolle. Wer mich kennt, weiß, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, immer mit 100 Prozent ausfülle, und das verspreche ich auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zuhause vor dem Fernseher."

Und RTL-Chef Jörg Graf ist "begeistert, dass Uli Hoeneß als Experte mit seiner geballten Fußballkompetenz und Leidenschaft für den Sport das RTL-Team für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft verstärken wird."