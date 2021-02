Nicht nur mit Blick auf die linearen TV-Quoten war der Januar für Das Erste ein überaus erfolgreicher Monat, die ARD meldet auch für ihre Mediathek sowie ihre Audiothek neue Rekorde. So zählte die ARD nach eigenen Angaben mehr als 170 Millionen Abrufe von Inhalten in der ARD-Mediathek. Damit wurde der erst im Monat zuvor aufgestellte Bestwert von 151 Millionen Abrufen noch locker übertroffen. Sieht man sich die letzten zwölf Monate (1.2.2020-31.1.2021), dann hat sich die Gesamtzahl der Abrufe um 99 Prozent auf 1,4 Milliarden gesteigert - in etwa also eine Verdoppelung.

Besonders erfolgreich war im Januar dabei unter anderem die Serie "Charité", deren sechs Folgen zusammen über neun Millionen Video-Abrufe generierten, nimmt man die ersten beiden Staffeln sowie Bonus-Material dazu, dann gehen allein 13,4 Millionen Abrufe im Januar auf "Charité" zurück. Ein Vergleich mit den gängigen TV-Quoten, die Durchschnittsreichweiten über die gesamte Länge einer Folge wiedergeben, ist mit diesen Zahlen allerdings nicht möglich.

Erfolgreich war im Lockdown aber auch die Rubrik "Zu Hause Lernen", die 4,29 Millionen mal abgerufen wurden, fast eine Verdreifachung im Vergleich zu den Vormonaten. Die Abrufe der "Sendung mit der Maus" lagen allein in der Mediathek bei mehr als einer Million, gefolgt von "Planet Schule" mit 718.000. "Nach Jahren der Aufholjagd sind wir bei der Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer sowie der täglichen Gesamtnutzung nun Nummer 1 unter den Streaming-Plattformen der deutschen Fernsehsender", sagt SWR-Intendant Kai Gniffke.

Eine Rekord-Nutzung vermeldet die ARD aber auch für ihre Audiothek: Im Januar stieg die Zahl der Wiedergaben dort auf über sechs Millionen, nachdem sie im vierten Quartal schon durchgehend bei über fünf Millionen gelegen hatte. Auf ein gesamtes Jahr gesehen stieg die Zahl der Wiedergaben um mehr als 130 Prozent auf 54 Millionen. Die Dauer, die Nutzerinnen und Nutzer in der Audiothek verbrachten, zog sogar um 184 Prozent auf mehr als 18 Millionen Stunden zu.

Am stärksten genutzt werden in der Audiothek Hörspiele und Krimiformate wie der "Radio Tatort", die zusammen auf fast 13 Millionen Wiedergaben kamen. Schon auf Platz 2 findet sich aber die eigene Corona-Rubrik mit rund 6,6 Millionen Wiedergaben. Geprägt wird diese durch das Coronavirus-Update mit Christian Drosten und Sandra Ciesek mit fast fünf Millionen Wiedergaben, auch "Kekulés Corona-Kompass" erreichte aber mehr als 1,2 Millionen Wiedergaben. Auf Platz 3 folgen die Sendereihen "radioWissen" (BR) und "Wissen" (SWR) mit zusammen fast zwei Millionen Wiedergaben, gefolgt von den Rubriken Comedy und Doku & Reportage. Gniffke: "Der Audio-On-Demand-Markt wird sich weiter entwickeln und wir werden noch besser auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer reagieren: Momentan arbeiten wir daran, dass die ARD-Audiothek noch mehr Spaß macht, zum Beispiel mit noch besseren Vorschlägen und einem runderen Nutzungserlebnis."