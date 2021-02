Jetzt wird es auch für Fox News ernst. Die Fox Corporation, Mutter des umstrittenen Nachrichtensenders Fox News, ist vom Wahlmaschinen-Hersteller Smartmatic auf 2,7 Milliarden Dollar verklagt worden. Die Klage ist am Donnerstag bei einem Gericht in New York eingereicht worden. Das Unternehmen geht in der gleichen Klage auch gegen die Anwälte von Donald Trump, Rudy Giuliani und Sidney Powell, sowie gegen drei Moderatoren von Fox News, Lou Dobbs, Maria Bartiromo und Jeanine Pirro, vor.

Die Wahlmaschinen-Firma wirft Fox News und den Trump-Anwälten Verleumdung vor. Der Nachrichtensender hatte Smartmatic im Zuge der Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl mehrfach und fälschlicherweise eine Beteiligung an einem angeblichen Wahlbetrug unterstellt. Smartmatic spricht von einer "Desinformationskampagne" des Senders. Zusätzlich zu den 2,7 Milliarden Dollar will man noch Schadenersatz ersteiten.

Eine der größten Herausforderungen im Informationszeitalter sei die Desinformation, so Smartmatic-CEO Antonio Mugica. "Fox ist für eine Desinformationskampagne zuständig, die die Demokratie weltweit beschädigt und uns sowie anderen Wahlmaschinen-Hersteller irreversibel geschadet hat." Smartmatic-Anwalt J. Erik Connolly, geht noch ein Stück weiter und erklärt, Fox News sei Teil einer "Verschwörung, um Desinformation über Smartmatic zu verbreiten". Connolly: "Sie haben gelogen, und das wissentlich und absichtlich." Nun versuche man, sie für diese Lügen zur Rechenschaft zu ziehen.

Schon vor wenigen Wochen war mit Dominion ein anderer Wahlmaschinen-Hersteller gegen Rudy Giuliani und Sidney Powell vorgegangen und hatte diese auf jeweils 1,3 Milliarden Dollar verklagt. Nun also auch rechtliche Schritte gegen Fox, wo man die Vorwürfe übrigens abstreitet. Man sei "bestrebt, den vollen Kontext jeder Geschichte mit ausführlicher Berichterstattung und klarer Meinung zu liefern", so der Sender in einer Stellungnahme gegenüber NBC News. Man sei stolz auf die Wahlberichterstattung und werde diese auch verteidigen.

Insgesamt umfasst die Klageschrift von Smartmatic 285 Seiten. Das Unternehmen hat diese auf seiner Webseite als PDF online gestellt.