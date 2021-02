Nachdem Burda im August 2019 die Online-Plattform "Netdoktor" in Deutschland übernommen hat und gerade auch in Österreich und der Schweiz zukaufte, geht man nun den nächsten Schritt in der Ausbau der Marke. Nachdem die Plattform im Web bereits zu den erfolgreichsten Angeboten zum Thema Gesundheit im deutschsprachigen Raum gehört, will Burda diesen Erfolg künftig auch in die Print-Welt übertragen. Am 14. April erscheint zum ersten Mal das "Netdoktor"-Magazin in gedruckter Form, fortan soll es alle drei Monate eine neue Ausgabe geben.

Auf 100 Seiten, die es zum Preis von 4,95 Euro am Kiosk gibt, soll es um Krankheiten, Symptome, Untersuchungen, Therapien und Medikamente gehen. Schwerpunkt-Thema der Erstausgabe ist das "gesund Herz". Die Druckauflage liegt zum Start bei 100.000 Exemplaren. Redaktionell verantwortet wird das Magazin von Jens Richter, Chefredakteur und COO von "Netdoktor", umgesetzt von den Fachjournalistinnen und -journalisten im "Competence Center Health" im Burda-Verlagsbereich "Popular".