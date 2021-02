Bis 2019 produzierten BR und Funk ihre Snapchat-Serie noch unter dem Titel "iam.serafina", dann wechselte die Hauptdarstellerin und man benannte das Format in "iam.josephina" um. 170 Folgen sind seither mit Viviane Hamm alias Josephina entstanden - nun kommt es erneut zu einem Wechsel der Hauptdarstellerin. Am Montag, den 8. Februar, ist die neue Staffel gestartet, in den neuen Folgen spielt Lea Reinberger die Hauptrolle. Und weil nun der Name der Serie nicht mehr passt, ändern BR und Funk auch gleich den Titel. Die Snapchat-Serie heißt ab sofort "iam.justmyself".

Jeweils von Montag bis Donnerstag nimmt die neue Hauptfigur Lotte, gespielt von Lea Reinberger, die User über vier Wochen durch ihren Alltag mit. Bis zum 4. März 2021 gibt es neue Folgen auf Snapchat, Instagram, TikTok sowie auf der Funk-Webseite. Die 19 Jahre alte Lotte arbeitet im Fahrradladen ihrer Eltern und hat es durch ein WG-Casting in die Wohnung von Josis bester Freundin Vicky geschafft. Über die neue Hauptdarstellerin entschieden haben übrigens die Zuschauer: Die Fans der Serie konnten abstimmen, welche der drei finalen Bewerberinnen in die fiktionale Serien-WG einziehen durfte.

Manuela Muschner, Redakteurin der Serie, sagt: "In einer Zeit, in der in den sozialen Medien mehr denn je das Sein mit dem Schein konkurriert, war es uns bei der Neuausrichtung unserer fiktionalen Serie besonders wichtig, ein starkes Signal an unsere jungen Zuschauerinnen und Zuschauer zu setzen: Sei einfach du selbst, mit all deinen Macken und Fehlern. Egal ob verplant, albern, frech, traurig oder unsicher – all deine Charaktereigenschaften gehören zu dir und das ist auch gut so."

Hauptdarstellerin Lea Reinberger: "Ich wollte bei einem spannenden, kreativen und abwechslungsreichen Format mitarbeiten. 'iam.justmyself' ist genau das! Langweilig wird es nie, da wir als Social Media Format ständig im Austausch mit den Userinnen und Usern stehen und immer den Themen unserer Zielgruppe folgen. Die subjektive Erzählperspektive ist dabei besonders spannend und gibt uns die Chance, viel Neues auszuprobieren." Produziert wird "iam.justmyself" von Puls, dem jungen Content-Netzwerk des BR, für Funk.