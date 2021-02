Während man früher Sondersendungen zur besten Sendezeit fast ausschließich im Ersten zu sehen bekam, ist in diesem Jahr plötzlich RTL zum Sender mit den meisten Specials um 20:15 Uhr aufgestiegen. Am heutigen Montag steht allein in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal ein "RTL aktuell Spezial" zum Start in die Primetime auf dem Programm. Diesmal geht es aber nicht ums Dauer-Thema Corona, stattdessen wird sich Moderator Peter Kloeppel mit dem Wintereinbruch beschäftigen.

Betitelt hat RTL die Sendung mit den Worten "Deutschland friert ein". In Reporterschalten wird man auf die massiven Behinderungen im öffentlichen Leben, besonders auf Straßen und Schienen durch die massiven Schneefälle blicken. Meteorologe Christian Häckl ordnet den Temperatursturz ein und gibt darüber hinaus einen ausführlichen Ausblick auf die kommenden Tage. Die Startzeit aller nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um 15 Minuten, "Undercover Boss" ist also erst ab 20:30 Uhr zu sehen, "Extra" startet um 22:25 Uhr.