Eigentlich wollte Warner Bros. die DC-Comicverfilmung "Wonder Woman 1984" im Januar in die Kinos bringen. Vor dem Hintergrund weiterhin geschlossener Kinos kommt der Film nun zunächst ins Fernsehen. Wie der Sender am Mittwoch bestätigte, wird Sky den Blockbuster mit Gal Gadot in der Rolle des Superheldin ab dem 18. Februar ausstrahlen. "Wonder Woman 1984" ist sowohl im Cinema-Paket enthalten als auch über den Streamingdienst Sky Ticket verfügbar. Über Sky Q ist es darüber hinaus möglich, den Film in UHD anzusehen.

In die Kinos soll es "Wonder Woman 1984" erklärtermaßen trotzdem noch schaffen. Selbst dann soll der Film jedoch auf der Sky-Plattform verfügbar bleiben, teilte der Pay-TV-Sender mit. In den USA war Warner Bros. ähnlich verfahren: Dort lief der Film an Weihnachten zwar in den Kinos an, war parallel dazu aber bereits über den Streamingdienst HBO Max erhältlich. Sky hat derweil angekündigt, dass sowohl der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington als auch das Drama "Judas and the Black Messiah" ihre TV- und Streamingpremiere hierzulande bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart bei Sky feiern werden - auch das ist Teil einer Vereinbarung mit Warner Bros.

"Mit allen deutschen Filmfans sehnen wir eine baldige Wiedereröffnung der hiesigen Kinos herbei. Gleichzeitig ist es uns ein wichtiges Anliegen, vielen Zuschauern den Zugang zu neuen Filmproduktionen zu ermöglichen", so Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland. "Wir freuen uns sehr, zusammen mit unserem langjährigen Partner Warner Bros den Hitfilm 'Wonder Woman 1984' bereits vor dem Kinostart bei Sky präsentieren zu können und zugleich sicherzustellen, dass die Kinos bei Wiedereröffnung ebenfalls Zugriff auf diesen außergewöhnlichen Erfolgsfilm haben."

Dr. Sylvia Rothblum, Senior Vice President Warner Bros. International TV Distribution, German Speaking Territories & Israel: "Auch wir bei Warner Media hoffen sehr, dass die Kinos in naher Zukunft öffnen und unsere Filme wieder mit Erfolg auf der großen Leinwand zu sehen sind. Um die Wartezeit für die Filmfans bis dahin zu verkürzen, freuen wir uns mit unserem langjährigen Partner Sky 'Wonder Woman 1984' schon vorab zeigen zu können."