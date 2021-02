Der zur Spiegel-Gruppe gehörende manager magazin Verlag macht Jennifer Lachman zur neuen Geschäftsführerin. Das haben die Gesellschafter des Unternehmens, die Rudolf Augstein GmbH und Gruner + Jahr, jetzt auf Empfehlung von "Spiegel"-Geschäftsführer Thomas Hass beschlossen. Hass bleibt beim "manager magazin" aber auch weiterhin als Co-Geschäftsführer an Bord.

Bislang führten die beiden Spiegel-Geschäftsführer Hass und Stefan Ottlitz in Personalunion auch den manager magazin Verlag. Ottlitz gibt diese Funktion nun ab, er soll die Entwicklung bei "manager magazin" und "Harvard Business manager" aber weiterhin "eng begleiten", heißt es vom Verlag. Lachman arbeitet seit August 2019 in der Spiegel-Gruppe, erst als Digitalchefin beim "manager magazin" und Ressortleiterin Job & Karriere beim "Spiegel", seit April 2020 als Leiterin Digitale Transformation für den manager magazin Verlag.

Vor ihrer Zeit bei der Spiegel-Gruppe war Lachman seit Chefredakteurin von Xing und baute für das berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum eine multimedial tätige Redaktion auf. Zu ihrer Beförderung sagt sie: "Mit dem umfassenden Relaunch und der neuen Organisation sind wir bei der Digitalisierung der beiden herausragenden Marken manager magazin und Harvard Business manager in den vergangenen Monaten große Schritte vorangekommen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Arbeit jetzt in neuer Funktion fortsetzen und ausbauen kann – gemeinsam mit all den engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, im Produktmanagement und im Verlag, die auch in diesen herausfordernden Zeiten Großartiges leisten."

Thomas Hass kommentiert die Personalie so: "Ich freue mich, dass wir die überaus erfolgreiche Arbeit von Jennifer Lachman für die manager-Gruppe nun konsequent auf die nächste Ebene heben. Als erfahrene Wirtschaftsjournalistin und umsetzungsstarke Strategin hat Jennifer in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit der Chefredaktion den neuen Digitalauftritt der manager-Gruppe sowie die Fusion der Print- und Onlineredaktion verantwortet. Wir werden gemeinsam die Weichen für die Zukunft so stellen, dass die Marke manager ihre publizistische Schlagkraft behält und ausbaut. Unser Ziel ist weiterhin die erfolgreiche digitale Transformation des Verlags und die Sicherung seiner wirtschaftlichen Kraft."