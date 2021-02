am 10.02.2021 - 15:48 Uhr

Nach einer recht erfolgreichen Premiere im Herbst 2018 konnte die zweite Staffel von "Die Heiland - Wir sind Anwalt" im Frühjahr vergangenen Jahres noch Zuschauer hinzugewinnen und erreichte im Schnitt rund fünf Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Insofern ist die Entscheidung, die Serie fortzusetzen, keine Überraschung. Die ARD hat diesmal sogar gleich deutlich mehr Folgen in Auftrag gegeben: 13 neue Episoden werden noch bis voraussichtlich Juli in Berlin gedreht, nachdem die ersten beiden Staffeln nur jeweils sechs Folgen umfasst hatten. Zu sehen geben soll es sie voraussichtlich schon im Herbst im Ersten.

© ARD/Sebastian Ganzert Sina Reiß

Anna Fischer erklärt zu ihrem Ausstieg: "Vielleicht bin ich ein bisschen wie die 'Ada', die ja schon immer ihren eigenen Kopf hatte. Nach drei sehr schönen, aufregenden Jahren und einer intensiven Zusammenarbeit möchte ich nun ein Kapitel abschließen, um mich neuen Aufgaben widmen zu können. Für mich war die Reise bei der 'Heiland' eine der bedeutendsten meiner Laufbahn. Es war mir eine große Ehre, hier dabei gewesen zu sein, dieser wichtige Lebensabschnitt wird für immer in meinem Herzen bleiben." Sina Reiß sagt: "Ich freue mich auf ein neues Team - das mich schon beim Casting mit offenen Armen empfangen hat. Und ich freue mich auf viele Abenteuer an der Seite einer so wunderbaren Kollegin wie Christina Athenstädt. Schon beim ersten Treffen hat die Chemie zwischen uns gestimmt und ich kann es kaum erwarten, sie tatkräftig zu unterstützen!"

Die Serie, die durch die blinde Berliner Strafverteidigerin Pamela Pabst inspiriert ist, wird von Olga Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabendprogramm" unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion und Redakteurin ist Daria Moheb Zandi (RBB); redaktioneller Mitarbeiter Rudolf Bohne (RBB). Produzent*in sind Alicia Remirez und Mirko Schulze, Producerin ist Helena Rössle. Die Regie der ersten sechs Folgen führen Jan Bauer und Christoph Schnee, die Kamera Maximilian Lips und Christoph Krauss. Die Drehbücher verfassten Stefan Barth, Tamara Sanio, Catrin Lüth, Ruth Rehmet, Aglef Püschel, Thomas André Szabó, Andreas Fuhrmann und Nina Blum.