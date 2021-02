Crime + Investigation hat die Ausstrahlung der australischen True-Crime-Serie "The Night Caller - Australiens grausamster Serienkiller" angekündigt. Die vier Folgen werden am Sonntag, den 4. April, ab 20:15 Uhr an einem Abend zu sehen sein. In der Reihe von Emmy-Preisträger Thomas Meadmore werden die Taten von Eric Edgar Cooke beleuchtet, der Ende der 1950er-Jahre im australischen Perth mindestens 22 Gewaltverbrechen beging.

In der Reihe kommen unter anderem die Ehefrau des Mörders sowie zwei damals fälschlich Verurteilte zu Wort. Im Zentrum der Geschichte steht nicht der Täter, sondern dessen Erbe: die Angst, die sich über Jahre in Perth verbreitete und die Menschen, die mit ihr leben und aufwachsen mussten.