ProSieben hat den Starttermin für die schon vierte Staffel der US-Sitcom "Young Sheldon" verraten: Wenn die erste Episode der vierten Runde am 1. März 2021, wie immer montags um 20:15 Uhr, über die Bildschirme flimmert, ist das Staffelfinale der dritten Staffel gerade einmal eine Woche her. Der Münchner Sender setzt die Serie also nahtlos fort. Er verspricht zudem, zunächst acht Episoden der vierten Runde zu zeigen – somit rückt man recht nah an die US-Ausstrahlung heran. Beim Muttersender CBS läuft in dieser Woche die siebte Episode der neuen Staffel.

Auf welche Folgenanzahl die vierte Runde kommen soll, steht nicht zuletzt wegen der Notwendigkeit immer flexibel auf Corona zu reagieren, noch gar nicht genau fest. Im Staffelauftakt neigt sich die Sheldons Zeit an der High School dem Ende zu. Da er der Klassenbeste ist, entscheidet Principal Petersen, dass er die Abschlussrede halten darf. Doch ist Sheldon wirklich bereit, den nächsten Schritt in seinem akademischen Leben zu wagen? Den jungen Sheldon spielt weiterhin Iain Armitage, Zoe Perry und Lance Barber sind in der Serie von Sitcom-Mastermind Chuck Lorre in weiteren Rollen zu sehen.

Die dritte Staffel, die ProSieben derzeit montags zum Primetime-Start zeigt, hinkt quotentechnisch ziemlich hinterher. Kam Runde zwei im Schnitt noch auf 14 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, liegt Staffel drei bei unter zehn Prozent. Zuletzt waren zweistellige Quoten beim Format eine Seltenheit. Auch im März übrigens bleibt der ProSieben-Montag fest in der Hand der Lacher. Nach einer "Young Sheldon"-Wiederholung um 20:45 Uhr (hier wird ProSieben Folgen aus der zweiten Staffel senden), folgen "Die Simpsons" und "The Big Bang Theory".