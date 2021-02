am 11.02.2021 - 10:26 Uhr

Schülerinnen und Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ab sofort die Möglichkeit, für sechs Monate einen kostenfreien Zugang zu den digitalen Bezahl-Inhalten der "Zeit" zu bekommen. Das Abo, das die wöchentliche digitale Ausgabe der "Zeit", Zugang zu allen Artikeln auf "Zeit Online" und das E-Paper von "Zeit Campus" umfasst, gilt für sechs Monate und läuft dann automatisch aus, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Am 18. März wird außerdem ein "digitaler Redaktionsbesuch" angeboten, an dem Nahostkorrespondentin Lea Frehse sowie Holger Stark, stv. Chefredakteur und Ressortleiter Investigation und Recherche einen Einblick in die Arbeit der Redaktion geben. Beantragen können Schülerinnen und Schüler das Abo allerdings nicht selbst, bestellt werden müssen die Gutscheine von Lehrerinnen oder Lehrern über die Website zeit.de/fuer-schueler, die diese dann verteilen sollen.

"Homeschooling, Kontaktbeschränkungen, Zukunftssorgen – Schülerinnen und Schüler stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Der ZEIT Verlag möchte in dieser Krise einen Beitrag leisten: Schülerinnen und Schüler sollen sich ohne Einschränkung über das Weltgeschehen informieren können", erklärt Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit-Verlagsgruppe. "Es handelt sich um eine einmalige Aktion angesichts der Ausnahmesituation, in der sich die Schulen zurzeit befinden. Natürlich würden wir uns freuen, wenn durch unsere Aktion viele Schülerinnen und Schüler Gefallen an Qualitätsjournalismus finden", fügt Nils von der Kall, Verlagsleiter Marketing und Vertrieb, hinzu.