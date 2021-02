Im vergangenen Jahr zeigte Vox erstmals zusätzlich zur gewohnten Ausstrahlung im Herbst auch im Frühjahr schon neue Folgen der "Höhle der Löwen". An dieser Taktik wird man auch in diesem Jahr festhalten: Ab dem 22. März wird die neue Staffel der Gründershow zu sehen sein. Wie im Herbst setzt man auch diesmal auf den geänderten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr, zwölf neue Folgen sind angekündigt.

Im Frühjahr vergangenen Jahres ließ Vox seine Löwen noch dienstags in direkter Konkurrenz zu "The Masked Singer" antreten - und zog deutlich den Kürzeren. Mit im Schnitt rund 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Folgen damals weit unter dem sonst gewohnten Quotenniveau. Nach dem Wechsel auf den Montagabend sah es im Herbst bereits wieder erheblich besser aus. Eine Überschneidung mit "The Masked Singer", das bei ProSieben diesmal schon Mitte Februar startet, hätte es diesmal zwar wohl nur in der ersten Woche gegeben, auch dieser geht man mit der Ausstrahlung am Montag aber aus dem Weg.

An der Besetzung hat sich nichts geändert: Die Gründer pitchen um Investments der Löwen Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Als Moderator ist weiterhin Amiaz Habtu mit von der Partie. Neben der Vox-Ausstrahlung steht die Sendung natürlich auch wieder bei TVNow zur Verfügung, zudem wird die Sendung freitags um 20:15 Uhr bei VoxUp und sonntags um 15:10 Uhr bei ntv wiederholt.