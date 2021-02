Auch wenn es insbesondere für die Gastronomie derzeit keine einfachen Zeiten sind, hat Burda nun angekündigt, unter der Marke "Gault&Millau" eine neues Print-Magazin auf den Markt zu bringen. Burda hatte die Markenrechte in Deutschland im vergangenen Jahr gekauft. Die erste Ausgabe liegt mit einem Umfang von um die 200 Seiten zum Preis von 9,90 Euro erstmals am 25. März am Kiosk.

Inhaltlich will man sich "auf höchstem Niveau den Themen Essen und Lifestyle" widmen. Die Autoren, Fotografen und Gestalter sollen die Leser mit auf kulinarische Reisen nehmen, besuchen Köche und Sommeliers, zeigen Trends in der Gastronomie, in Wein und Küche und testen Hotspots. Ähnlich wie die jährlichen Guides soll das Magazin dem Leser in Reportagen und Porträts eine Insider-Perspektive in diese Welten gewähren. Neben der engen Zusammenarbeit mit Haubenköchen und ausgezeichneten Winzern, prägen Autoren wie Patricia Riekel, Titus Arnu, Juan Moreno und Tobias Haberl den redaktionellen Inhalt.

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Chefredakteurin Ursula Macher. Sie erklärt: "Wir wollen die Leser hinter die Kulissen führen und ihnen sozusagen das Unbekannte hinter dem Bekannten zeigen. Gleichzeitig möchten wir mit einer einzigartigen Bildsprache, höchstem journalistischem Anspruch und einer faszinierenden Themenvielfalt neue Maßstäbe setzen."

Hans Fink, Geschäftsführer Publishing Premium Food bei Burda: "Mit dem 'Gault&Millau'-Titel verbinden wir die sprachliche und inhaltliche Qualität der Guides mit unserer langjährigen Burda Expertise in der Erstellung von Premium-Printprodukten. Mit diesem exklusiven Produkt wird die Marke Gault&Millau für Leser erlebbar. Gleichzeitig freuen wir uns, Food- und Genuss-Begeisterten über eine zusätzliche, neue Plattform begegnen zu können und unser Markenangebot in diesem Segment auszubauen."