An ein paar Stellschrauben gedreht und es mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit versucht hatte RTL im vergangenen Jahr beim Kuppelformat "Schwiegertochter gesucht". Die reguläre Staffel lief dann auch erstmals komplett zur Primetime, war die Sendung bis 2019 doch immer am Sonntagvorabend beheimatet. Denn eher durchwachsenen Quoten zum Trotz (in der klassischen Zielgruppe sank der Marktanteil von 13,1 auf 12,1 Prozent, die Gesamt-Reichweite fiel sogar um rund 900.000 auf 2,2 Millionen), wird es 2021 eine weitere Staffel geben.

Als Vorbote dient wie üblich die Aufrufsendung, in der Moderatorin Vera int-Veen neue Junggesellen und ihre Schwiegermütter vorstellt. In dieser werden dann Single-Damen aufgerufen, sich zu bewerben, um die große Liebe zu finden. Jene Aufrufsendung von "Schwiegertochter gesucht" ist nun am 7. März 2021, einem Sonntag, um 19:05 Uhr im Programm zu finden.



Früher war die Kuppelshow für RTL ein wirklich großer Erfolg – teils schauten über 20 Prozent der Umworbenen zu. Diese Marke riss die Sendung bis dato letztmals im Jahr 2014. Danach wurde das Interesse Stück für Stück geringer. 2019, bei der bisher letzten Staffel am Sonntagvorabend, fielen die Marktanteil teilweise auf unter elf Prozent und somit auch unter die RTL-Sendernorm.