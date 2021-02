am 12.02.2021 - 11:53 Uhr

Die MDR-Sendung "Selbstbestimmt - Das Magazin: Leben mit Behinderung" kommt fortan vollständig barrierefrei daher. Das hat der MDR angekündigt. Demnach will der Sender ab sofort neben Untertitelung und Gebärdensprache auch eine Audiodeskription zur Verfügung stellen.

Neben einzelnen Dokus und Reportagen ist "Selbstbestimmt" somit die erste regelmäßig ausgestrahlte Magazin-Sendung im MDR Fernsehen mit einem solch umfänglichen Angebot. Der Ausbau der barrierefreien Angebote sei "im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen", erklärte der Sender.

"Selbstbestimmt" befasst sich inhaltlich mit Inklusionsthemen. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um psychische Belastungen für Menschen mit Behinderung. Schon jetzt steht die Ausgabe in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die TV-Ausstrahlung erfolgt am Sonntag ab 8:00 Uhr im MDR Fernsehen.