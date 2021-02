Gerade erst feierte "Clarice" Premiere beim amerikanischen Fernsehsender CBS, da steht bereits fest, dass die US-Serie in Deutschland bei einem Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen sein wird. Wie MGM mitteilte, wurde "Clarice" jetzt an die Seven.One Entertainment Group verkauft. In Frankreich wird die Serie bei TF1 zu sehen sein, in Italien hat sich RAI die Ausstrahlungsrechte gesichert.

Die Geschichte von "Clarice" setzt wenige Monate nach den Ereignissen aus dem Film "Das Schweigen der Lämmer" ein und erzählt die persönliche Geschichte von FBI-Agentin Clarice Starling, die von Rebecca Breeds gespielt wird. In dem Film von 1991 wurde die Agentin noch von Jodie Foster verkörpert, in der Fortsetzung "Hannibal" schlüpfte später Julianne Moore in diese Rolle. Die neue US-Serie ist im Jahr 1993 angesiedelt.

"Clarice Starling ist eine der bekanntesten Figuren des Films und bleibt in der modernen Popkultur verankert", sagte Chris Ottinger, bei MGM für Distribution und Akquisition verantwortlich. "Diese neue Serie ist ein filmischer, hochstilisierter Thriller, der nach den Ereignissen von 'Das Schweigen der Lämmer' aufgegriffen wird, und wir freuen uns, Clarices Geschichte endlich mit einem Publikum auf der ganzen Welt fortzusetzen."

Wann genau "Clarice" nach Deutschland kommen wird, steht noch nicht fest. Auch auf welchem ihrer Sender die Seven.One Entertainment Group ausstrahlen wird, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt hatten US-Serie jedoch einen vermehrt schweren Stand im Free-TV - nur noch wenige Produktionen finden derzeit ein großes Publikum. Ein großer Name wie "Das Schweigen der Lämmer" könnte sich daher als hilfreich erweisen.