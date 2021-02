RTLzwei wird am Mittwoch, den 3. März, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von "Pleite unter Palmen" ausstrahlen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die Reportagereihe ersetzt am Mittwochabend damit die "Wollnys", deren aktuelle Staffel eine Woche zuvor endet. Im Juni 2019 feierte die Reihe Premiere beim Sender, damals wurden 8,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe gemessen. Nun also die Fortsetzung, RTLzwei wird vorerst eine neue Ausgabe ausstrahlen.

Inhaltlich geht es erneut um Auswanderer, die im Ausland finanzielle Probleme haben. Begleitet werden in der neuen Ausgabe Hausbesetzer auf Mallorca, die auf dem Grundstück leben, auf der mal eine Finca von Boris Becker stand - Miete zahlen sie aber keine. Darüber hinaus geht es auch um einen Peru-Auswanderer und einen Unternehmensgründer in Mexiko. Produziert wird "Pleite unter Palmen" von Good Times.