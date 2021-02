Wegen sehr niedriger Quoten am Mittag reduziert Sat.1 die tägliche Dosis seiner Scripted-Reality "Klinik am Südring". Die filmpool-Produktion lief bis vergangene Woche nicht nur auf dem eigentlichen Sendeplatz um 16 Uhr, sondern auch zwischen elf und 13 Uhr mit einem Wiederholungs-Doppelpack. Während die Ausgaben am Nachmittag mit in der vergangenen Woche bis zu zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen weiterhin erfolgreich unterwegs sind, fiel das Interesse früher am Tag sehr spärlich aus. Am Freitag etwa dümpelten die Marktanteile in der Zielgruppe bei gerade einmal 4,6 und 2,5 Prozent herum.

Daher ändert Sat.1 schon mit Start dieser Woche sein Mittagsprogramm. Zwischen elf und zwölf Uhr bringt der Sender die jeweils halbstündige Produktion "Mein dunkles Geheimnis" zurück. Das Format wurde bis 2016 produziert und erzählt laut Senderbeschreibung spannende und skurrile Geschichten von Menschen, die von jemandem aus ihrem Familien-, Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis überführt und zu einem Geständnis gebracht werden. In Erstausstrahlung lief die Produktion einst um 17 Uhr.

Um zwölf Uhr setzt Sat.1 ab sofort auf alte Folgen von "Die Ruhrpottwache". Eingeplant sind derzeit Ausgaben, die im Jahr 2017 entstanden. Die Vorabendserie rund um Polizeieinsätze war zwar nie ein herausragender Erfolg, holte mitunter aber über acht Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.

Vor elf und nach 13 Uhr belässt es Sat.1 beim bisher geplanten Programmablauf. Das heißt: Nach dem erfolgreichen "Sat.1 Frühstücksfernsehen" gibt es um zehn Uhr eine Wiederholung von "Im Namen der Gerechtigkeit" zu sehen, um 13 Uhr läuft "Auf Streife – Berlin". An die Einsätze in der Hauptstadt schließt sich eine Stunde später das "Auf Streife"-Original aus Köln an, um 15 und 16 Uhr folgen "Auf Streife – Die Spezialisten" und "Klinik am Südring".