Bei RTLzwei sollen Paare, Wohngemeinschaften, Familien oder auch Singles bald gegenseitig ihre Wohnungen renovieren. "Changing Rooms" heißt das zugehörige Format, das keine neue Erfindung ist, sondern schon zwischen 1996 und 2004 bei der BBC lief. Im Herbst vergangenen Jahres kündigte in Großbritannien dann Channel 4 eine Neuauflage für 2021 an. Auch in Deutschland gab es unter dem Titel "Tapetenwechsel" schon eine Version im Bayerischen Fernsehen. Nun soll "Changing Rooms" also erneut nach Deutschland kommen, Banijay Productions Germany ist derzeit bereits auf der Suche nach Kandidaten.

Die beiden Teams tauschen in "Changing Rooms" für 48 Stunden ihre Wohnungen und sollen diese Zeit nutzen, das jeweils schlimmste Zimmer des anderen zu renovieren. Dafür erhalten sie ein vorab festgelegtes Budget, zudem bieten ein Innenarchitekt und ein Handwerker ihre professionelle Hilfe an. Letztlich darf man die eigene Vision im Haus des anderen aber frei ausleben und verwirklichen. Ob das Endergebnis dann für Begeisterung bei den eigentlichen Bewohnern auslöst, sieht man am Ende der Sendung.