Am 16. Mai heißt es in den USA Abschied nehmen von "Navy CIS: New Orleans": CBS hat sich entschieden, den jüngsten Ableger des "NCIS"-Franchises zu beenden - doch selbst der bringt es mittlerweile schon auf sieben Staffeln, die am Ende insgesamt 155 Folgen umfassen werden. Für eine Serie ist das eine ziemlich beachtliche Lebensdauer, die im "NCIS"-Universum aber trotzdem vergleichsweise gering erscheint. Die Mutter "Navy CIS" selbst befindet sich nämlich mittlerweile in ihrer 18. Staffel, in Los Angeles wird seit elf Staffeln ermittelt.

Während "Navy CIS" selbst noch immer die meistgesehene Network-Serie im US-Fernsehen ist, war der jüngste Ableger schon immer der quotenschwächste des Franchises - musste zuletzt aber auch sonntags und damit in Konkurrenz zum Football antreten. Inklusive zeitversetzter Nutzung reichte es dort trotzdem für rund sieben Millionen Zuschauer und damit keineswegs schlechte Werte.

Insofern muss man die Einstellung von "Navy CIS: New Orleans" wohl auch vor dem Hintergrund sehen, dass bei CBS längst Pläne für einen neuen Ableger existieren, der diesmal auf Hawaii angesiedelt sein soll. Von dort hatte CBS viele Jahre lang "Hawaii Five-0" im Programm, das allerdings 2020 beendet wurde. Mit der Entwicklung des neuesten Ablegers sind Christopher Silber und Jan Nash betraut, die als Executive Producer und Showrunner auch hinter "Navy CIS: New Orleans" standen, dazu kommt Matt Bosack von "SEAL Team". Eine offizielle Bestellung der neuen Serie liegt bislang aber noch nicht vor.

"Von Anfang an konnte sich 'NCIS: New Orleans' durch seine New-Orleans-Authentizität auszeichnen", lobt Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment, zum Abschied nochmal "Von den Farben und der Musik bis hin zu der Lebendigkeit und den Geschichten, die man nur im Big Easy finden kann. Dank der erstaunlichen Talente der Produzenten, Autoren, Darsteller und der Crew hat 'NCIS: NOLA' eine Schlüsselrolle in unserem Programm gespielt. Wir freuen uns, dass wir der Serie einen großen Abschied geben können und dass die Zuschauer die Möglichkeit haben, sich von ihren Lieblingscharakteren zu verabschieden, wenn die letzte Staffel zu Ende geht."