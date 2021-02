am 18.02.2021 - 12:11 Uhr

Mit etwas mehr als einem Jahr Verzögerung schafft es die finale Staffel von "Homeland" noch nach Deutschland: Der Pay-TV-Sender Sat.1 emotions hat die lineare Ausstrahlung der achten Staffel ab dem 12. März angekündigt - allerdings auf einem nicht gerade prominenten Sendeplatz: Die zwölf noch ausstehenden Folgen laufen freitags ab 23:30 Uhr, wer sie linear verfolgen will, muss also bis 1:20 Uhr nachts wach bleiben.

Und darum geht's in Staffel 8: Saul setzt sich als Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten im Mittleren Osten für ein Friedensabkommen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung ein. Trotz Carries traumatischer Erfahrungen während ihrer Gefangenschaft in Russland holt Saul sie nach Kabul, um die afghanische Regierung zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Doch Misstrauen und Komplotte spalten die Parteien und schließlich droht ein katastrophaler Zwischenfall im Krieg zu enden.