am 18.02.2021 - 13:01 Uhr

Kirsten Ludowig gehört ab dem 1. März der Chefredaktion des "Handelsblatts" an, das hat die Handelsblatt Media Group jetzt bekannt gegeben. Die 39-Jährige wird Stellvertreterin von Chefredakteur Sebastian Matthes. Neben den beiden gehört auch Vize-Chefredakteur Peter Brors der redaktionellen Führungsebene der Wirtschaftszeitung an. Ludowig ist die erste Frau, die in die Chefredaktion des "Handelsblatts" einzieht.

In ihrer künftigen Funktion verantwortet Ludowig neben Matthes und Brors das Tagesgeschäft sowie die Themenentwicklung, -umsetzung und -steuerung des "Handelsblatts". Zudem soll sie die "konsequente Fokussierung auf die digitale Produktion in der Redaktion inklusive Prozesse und Strukturen sowie den Kulturwandel vorantreiben".

Die Wirtschaftszeitung ist für Ludowig derweil kein Neuland. Zuletzt arbeitete sie schon als Leiterin des Ressorts Unternehmen bei der Zeitung. 2008 fing sie beim Blatt an, zwischen November 2018 und Februar 2020 arbeitete sie aber als Pressechefin bei der Metro AG. Weniger als ein Jahr nach ihrer Rückkehr zum "Handelsblatt" kommt nun also die Beförderung in die Chefredaktion.

"Ich schätze Kirsten Ludowig nicht nur als erfahrene Reporterin und versierte Kennerin der Unternehmenslandschaft in Deutschland und der Welt, sondern auch als Führungspersönlichkeit und Managerin", sagt "Handelsblatt"-Chefredakteur Sebastian Matthes. "Gemeinsam wollen wir das Handelsblatt auf allen Kanälen inhaltlich stärken - insbesondere bei allen Themen rund um Innovationen und die Wirtschaft der Zukunft."

Ludowig selbst sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit einem starken Team das Handelsblatt inhaltlich und strategisch weiterzuentwickeln und so die Relevanz der Handelsblatt-Berichterstattung - von Print und Online, über Newsletter und Podcasts bis hin zu Konferenzen und Veranstaltungen - noch weiter zu steigern. Ich glaube an den Qualitätsjournalismus und bin davon überzeugt, dass die Menschen mehr denn je bereit sind, dafür zu zahlen."