Durch die Coronavirus-Pandemie bieten die Fernsehsender schon seit fast einem Jahr keine Besucherführungen an. Der MDR hat sich jetzt eine Alternative ausgedacht: Ab sofort bietet der Sender eine virtuelle 360-Grad-Tour durch die Studios am Standort Leipzig an, die unter anderem einen Blick in die Studios von "MDR aktuell", "Sport im Osten" und "Riverboat" bietet.

Darüber hinaus gewährt der MDR auch einen Einblick in eine Regie sowie in das Multimediahaus, um mehr über die Arbeit der Menschen an Schnittplätzen, Mischpulten oder Schweinwerfern zu erfahren. Nachrichten-Moderatorin Wiebke Binder führt die Nutzerinnen und Nutzer durch die MDR-Zentrale, ergänzt wird das Angebot durch Texte, Fotos und Clips.

In den Videos kommt unter anderem Moderator Camillo Schumann zu Wort, der über seine Arbeit beim Nachrichtenradio MDR aktuell spricht, aber auch Georg Schmolz, der als Leiter des Bereichs "Barrierefreiheit" die Besonderheiten bei der Übersetzung von Märchenfilmen und Filmklassikern erklärt. Produziert wird das virtuelle Angebot von der Leipziger Digitalagentur ida.