Ab dem 17. März wird Vox seinen Mittwochabend mit frischer Fiction bestücken, das hat der Sender jetzt angekündigt. An dem Tag startet "Unter Freunden stirbt man nicht" beim Sender. Die Serie mit Adele Neuhauser, Michael Wittenborn, Heiner Lauterbach und Iris Berben ist schon seit Dezember auf TVNow abrufbar und feiert jetzt auch ihre Free-TV-Premiere. Ab 20:15 Uhr werden zwei Folgen zu sehen sein. In der Woche darauf gibt’s zwei weitere Episoden, dann hat man die von Keshet Tresor Fiction produzierte Serie schon komplett gezeigt. Aber auch in den Wochen danach will man bei Vox auf Fiction setzen.

Am 31. März zeigt man zur besten Sendezeit auf den mit einem Bayerischen Filmpreis ausgezeichneten Streifen "Das schönste Mädchen der Welt". In der Komödie verdreht Roxy den Jungs in ihrer Klasse den Kopf. Um sie vor dem größten Aufreißer der Schule zu schützen, startet Außenseiter Cyril eine waghalsige Verkupplungsaktion: Er schreibt für Mädchenschwarm Rick coole Songs und romantische SMS, damit dieser groß auftrumpft. Am 7. April gibt’s bei Vox zudem ein Comeback des "Club der roten Bänder", dann zeigt der Sender nämlich erstmals den 2019 veröffentlichten Film zur Serie im Fernsehen.

Eine Woche später, am 14. April, startet dann schließlich eine neue Serie - und auch da geht’s thematisch irgendwie um den "Club der roten Bänder". Dann zeigt Vox nämlich immer mittwochs ab 20:15 Uhr die achtteilige Serie "Tonis Welt". Darin geht’s um den aus dem "Club" bekannten Asperger-Autisten Toni, gespielt von Ivo Kortlang. Zusammen mit Valerie (Amber Bongard), die das Tourette-Syndrom hat, beginnt Toni ein neues Leben auf dem Land. Nicht nur der nächste Schritt ins Erwachsenenwerden stellt die Liebe der beiden vor neue Herausforderungen, auch die alteingesessenen Dorfbewohner machen es dem besonderen Paar nicht immer leicht. Teil des Hauptcasts sind außerdem noch Armin Rohde ("The Jungle Book", "Nachtschicht") und Kai Schumann ("Heldt", "Tatort"). Produziert wird die Serie von Bantry Bay.