am 19.02.2021 - 14:16 Uhr

Stefanie Undisz verantwortet ab März die Redaktion "MDR Nachmittag", die sich um die täglichen Formate "MDR um 2" und "MDR um 4" kümmert. In den vergangenen beiden Jahren hat Undisz die Netz-Plattform "MDRfragt" für den gesamten MDR aufgebaut und geleitet. Nun tritt sie die Nachfolge von Andreas Fritsch an, der bereits seit Dezember die Redaktion "Journalistische Unterhaltung und Talk" führt.

"Mit Stefanie Undisz haben wir eine kritische Journalistin, die über langjährige Erfahrung mit großen digitalen Medienprojekten verfügt", so Torsten Preuker, Chefredakteur der Hauptredaktion Information. "Sie hat Einblicke in den Sender aus unterschiedlichen Perspektiven, denkt jenseits der eingespielten Abläufe, hat stets Neues vorangetrieben und kennt sich aus in der ARD."

Das journalistische Handwerk hat Undisz beim MDR gelernt, wo sie 2003 volontierte. Seither hat sie für verschiedene Redaktionen und Ausspielwege gearbeitet. "Der MDR-Nachmittag ist eine tolle Redaktion, mit unglaublichem Teamspirit und bewundernswert kreativem Tatendrang bei gleichzeitig hoher journalistischer Professionalität", sagt sie. "Anders lassen sich drei Stunden Live-Programm täglich gar nicht stemmen."