Am 13. Mai 1971 ist "Dalli Dalli" mit Hans Rosenthal erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen. In wenigen Monaten feiert die legendäre Show also ihren 50. Geburtstag - und im ZDF nimmt man das zum Anlass für eine Geburtstagsshow. Diese soll noch in diesem Jahr gezeigt und von Johannes B. Kerner moderiert werden. Das berichtet die "Bild am Sonntag" ("BamS"). Aufgezeichnet werden soll im Mai, einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.

Das ZDF bestätigte gegenüber den Kollegen der "BamS" die Show-Pläne. "‘Dalli Dalli’ wurde vor allem durch den großartigen Hans Rosenthal eine der bekanntesten und beliebtesten Sendemarken des Hauses. Grund genug, das 50-jährige Jubiläum im Mai mit einer großen Show zu feiern", so ein Sendersprecher. Holt die Neuauflage gute Quoten, könnte es weitergehen, berichtet die "BamS".

Nach den legendären Ausgaben mit Hans Rosenthal versuchte sich das ZDF in den 90er Jahren noch an einer Neuauflage im Nachmittagsprogramm, damals mit Andreas Türck als Moderator. 2011 holte der NDR das Format zurück auf die Bildschirme, Kai Pflaume moderierte. 2013 dann der Wechsel ins Erste, wo die Show unter dem Titel "Das ist Spitze" lief. Seit dem Frühjahr 2015 gab es nun aber keine neuen Ausgaben mehr. Pflaume erklärte das damals mit Zeitproblemen - er moderiert bekanntlich auch noch die ein oder andere Show.

Wie die "BamS" berichtet, wollte eigentlich auch die ARD in diesem Jahr eine "Dalli Dalli"-Jubiläumsshow auf die Beine stellen. Daraus wird nun aber nichts. "Das ZDF war der Sender meines Vaters, der er geliebt hat. Ich verstehe mich auch mit den Kollegen der ARD sehr gut. Aber ich finde es gut, dass wir das Jubiläum beim ZDF feiern", so Gert Rosenthal, Sohn von Hans Rosenthal, gegenüber der Sonntagszeitung. Die Rechte an "Dalli Dalli" liegen beim ZDF und Rosenthal.