Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass auf YouTube die Webserie "Krass Klassenfahrt" an den Start ging - mehr als eine Million Abonnenten zählt der Kanal mittlerweile. In Kürze soll bereits die zehnte Staffel anlaufen, und jetzt wurde bekannt, dass sogar ein ein Kinofilm geplant ist. Der Streifen sei eine "High-End-Adaption" der Serie, teilte Leonine Studios mit, das "Krass Klassenfahrt" zusammen mit moonvibe produzieren wird.

Auch ein Mitglied des Ensembles vor der Kamera steht inzwischen fest: Eine der Hauptrollen übernimmt Jonas Ems, der bereits in den ersten Staffeln von "Krass Klassenfahrt" zu sehen war. Ems ist zudem gemeinsam mit Jonas Wuttke der kreativen Kopf hinter dem Film. Sie haben die Story zusammen mit den Autoren Felix Charin und Thore Fahrenbach entwickelt und werden die Produktion als Creative Directors begleiten. Felix Charin, der bereits als Co-Autor an "4 Blocks" und "How to sell Drugs online (fast)" beteiligt war, schreibt das Drehbuch und führt Regie.

Die Dreharbeiten für den Kinofilm sollen im zweiten Quartal beginnen und noch für dieses Jahr ist eine Ausstrahlung im Kino geplant - bei Leonine gibt man sich also optimistisch, was die Wiedereröffnung angeht.