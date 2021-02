Mehr Verantwortung für Olivier Jollet: Er übernimmt bei ViacomCBS Networks International die neu geschaffene Position des Senior Vice President of Strategy & Business Development, Streaming und Head of Mobile. Damit zeichnet er nun dafür verantwortlich, die Streaming-Strategie und die Prioritäten der Geschäftsentwicklung bei VCNI zu definieren und zu entwickeln sowie strategische Partnerschaften zu sichern, um Wachstum und Umsatz zu steigern, sowie das mobile Geschäft weiter auszubauen. Auch mit erweitertem Verantwortungsbereich wird er weiterhin aus Berlin heraus arbeiten.

"Während wir uns als Unternehmen auf den bevorstehenden internationalen Rollout von Paramount+ in Lateinamerika und den nordischen Märkten sowie die weitere internationale Expansion von Pluto TV vorbereiten, wird uns Oliviers zusätzliche neue Rolle ermöglichen, unsere Strategie und die Entwicklung neuer Märkte weiter zu stärken", sagt Kelly Day, President of Streaming und Chief Operating Officer von VCNI, an den Jollet neben Jeff Shultz, Chief Strategy Officer und Chief Business Development Officer of Streaming bei ViacomCBS, berichtet. "Für unser Führungsteam sind Oliviers Digitalkenntnisse und sein Geschäftssinn für den Ausbau unseres integrierten Ökosystems sehr entscheidend, um unseren Kunden auch weiterhin ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis anzubieten."

"Es ist mir eine Ehre, in diese strategische Rolle berufen zu werden", sagt Jollet selbst. "Streaming und Mobile sind Schlüsselbereiche für unseren zukünftigen Erfolg, da das Unternehmen in eine aggressive Phase der digitalen Transformation eintritt. Mit unseren hervorragenden Diensten und eindrucksvollen Inhalten gibt es viele Möglichkeiten, unser Publikum und unsere Partner auf der ganzen Welt anzusprechen. Ich freue mich sehr darauf, das Momentum zu nutzen, um die Skalierung und das strategische Wachstum unseres Geschäfts im Bereich Streaming und Mobile zu beschleunigen."